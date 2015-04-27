欧洲个股：德意志银行投行部门最高将净解除1,500亿欧元杠杆-执行长

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透法兰克福4月27日 - 德意志银行 表示，将致力于缩减投行业务杠杆程度，净缩减金额将多达1,500亿欧元(1,626.6亿美元)，这家德国最大银行打算改革其结构以提升获利。
“我们投资银行部门解除杠杆净额将介于1,300-1,500亿欧元，”联席执行长Juergen Fitschen及Anshu Jain在记者会讲稿中表示。
他们补充称，德意志银行预期解除杠杆相关费用达8亿欧元。(完) (编译 张明钧; 审校 于春红)
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。