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亚洲 | 2015年 4月 27日 星期一 16:58 BJT

欧洲个股：德意志银行投行部门最高将净解除1,500亿欧元杠杆-执行长

路透法兰克福4月27日 - 德意志银行 表示，将致力于缩减投行业务杠杆程度，净缩减金额将多达1,500亿欧元(1,626.6亿美元)，这家德国最大银行打算改革其结构以提升获利。

“我们投资银行部门解除杠杆净额将介于1,300-1,500亿欧元，”联席执行长Juergen Fitschen及Anshu Jain在记者会讲稿中表示。

他们补充称，德意志银行预期解除杠杆相关费用达8亿欧元。(完) (编译 张明钧; 审校 于春红)

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