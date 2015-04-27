《焦点》德银大规模重整将退出7-10个国家，一次性成本达37亿欧元

投行业务是德银获利的主要来源。德银计划削减该部门在回购协议和互换方面的交易量，从而通过杠杆操作把最多达700亿欧元的资金重新配置到其它业务领域，比如股票和新兴市场债券。

德银一方面改变了投行的经营方向，另一方面计划将资产和财富管理业务每年扩张最多10%，直到2020年，同时还将把主要市场的客户经理数提高15%。

当被问及该计划的更多具体细节时，德银财务长Stefan Krause对分析师表示，“在当前阶段我们确实尚无可以作出声明的具体规划。”

该计划的大致内容包括，投资最多10亿欧元于数码科技，将集团的杠杠比率从第一季度末的3.4%提高到至少5%。德银还希望在未来3-5年间使股息支付率达到50%。

德银称，将加大在印度和中国市场的投资，但会在全球范围内把海外办事机构数目从70个缩减到63个左右。（完）