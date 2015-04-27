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亚洲 | 2015年 4月 27日 星期一 17:03 BJT

表格：外资在韩国股市买超2,025亿韩元，连续第15日买超

路透首尔4月27日 - 韩国证券交易所周一公布，截至0720GMT，外资在韩国股市买超2,0
25亿韩元，为连续第15日买超，期间累计买超4.64万亿(兆)韩元。

    以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖 
超)：

        日期       外资     机构投资人      散户
    ---------------------------------------------
     4月27日       202.5     -241.2          31.9
     4月24日       532.8     -434.7         -80.5
     4月23日       443.5       34.3        -457.7
     4月22日       744.5     -395.1        -333.4
     4月21日       246.8     -474.8         227.4
     4月20日       285.1     -304.8          32.4
     4月17日       279.9     -108.1        -148.6
     4月16日       374.9     -268.1        -101.8
     4月15日       321.2     -344.9          18.2
     4月14日       395.8     -148.1        -221.0
     4月13日       279.2     -284.7          22.2    
     4月10日       287.4       22.0        -304.4
     4月 9日       151.4     -228.7         153.4    
     4月 8日        94.6       60.0        -136.8
     4月 7日        48.3      -57.0          62.7     
     ----------------------------------------------
    本月以来     4,637.0   -3,346.2      -1,024.1
    ----------------------------------------------
    今年以来     7,834.8   -6,332.6      -2,427.9
    ---------------------------------------------- (完)

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