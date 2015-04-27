表格：外资在韩国股市买超2,025亿韩元，连续第15日买超

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透首尔4月27日 - 韩国证券交易所周一公布，截至0720GMT，外资在韩国股市买超2,0 25亿韩元，为连续第15日买超，期间累计买超4.64万亿(兆)韩元。 以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖 超)： 日期 外资 机构投资人 散户 --------------------------------------------- 4月27日 202.5 -241.2 31.9 4月24日 532.8 -434.7 -80.5 4月23日 443.5 34.3 -457.7 4月22日 744.5 -395.1 -333.4 4月21日 246.8 -474.8 227.4 4月20日 285.1 -304.8 32.4 4月17日 279.9 -108.1 -148.6 4月16日 374.9 -268.1 -101.8 4月15日 321.2 -344.9 18.2 4月14日 395.8 -148.1 -221.0 4月13日 279.2 -284.7 22.2 4月10日 287.4 22.0 -304.4 4月 9日 151.4 -228.7 153.4 4月 8日 94.6 60.0 -136.8 4月 7日 48.3 -57.0 62.7 ---------------------------------------------- 本月以来 4,637.0 -3,346.2 -1,024.1 ---------------------------------------------- 今年以来 7,834.8 -6,332.6 -2,427.9 ---------------------------------------------- (完)
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。