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亚洲 | 2015年 4月 27日 星期一 18:04 BJT

更新版 1-中国汇市：人民币收跌至逾五周新低，因午后市场消化中国版QE

* 人民币收创逾五周低点，单日跌幅创13个月最大
    * 中间价创逾三个月新高
    * 中国版QE呼之欲出致汇价大跌
    * 市场流动性不足令人民币波动加大

 (新增收盘报价和评论)
    路透北京/上海4月27日 - 人民币兑美元即期 周一收盘创13个月以来最大单
日跌幅，并刷新逾五周低点，虽然中间价续创逾三个月新高；交易员认为，日内人民币大跌
与中国版QE呼之欲出有一定影响，午后离岸快速走低，加上境内流动性明显不足，境内即期
汇率午后暴跌。
    
    他们并称，日内市况罕见恐慌，但并未见央行干预身影，中间价稳步上行至1月16日以
来新高，而日前中国总理李克强明确表示不希望人民币汇率继续贬值，预计境内汇率持续下
跌可能性有限。    
    
    “早间就有QE传闻，但午后市场反应过来，外资行做多美元，中资行加入购汇行列，加
上流动性很不足，之后询价出来大家都不给的，”一中资行交易员表示，“最后8分钟是直
线上拉，足见市场流动性之差。”
    
    另一中资行交易员认为，中国版QE呼之欲出亦有一定影响，午后CNH领跌也加速了CNY走
弱。
        
    路透援引业内专家指出，如不出意外，中国将很快宣布新一轮量化宽松政策（QE）--央
行通过直接购买商业银行资产的方式投放基础货币，以此撬动信用投放、拉低全社会的长期
融资成本、减缓通缩压力并推动经济增长。(nL4T0XK236)

    全球汇市方面，美元周一在交投区间的下半段企稳，这个区间正变得愈发稳固。上周五
美国发布的经济数据疲弱，曾导致美元下跌。 
    
    以下为今日在岸市场人民币兑美元 收盘价、中间价 ，以及离岸市
场人民币的主要报价：    
   
 在岸市场人民币兑美元             今日                 上日    升贬
 即期成交价格                     6.2206               6.1950  -0.41%
 中间价                           6.1220               6.1241  0.03%
 成交额                           159亿美元                    
 日内美元/人民币相对于中间价最大  -1.61% (上限±2%)    日高    日低
 波幅                                                          
 日内波动幅度(pips)               265                  6.1943  6.2208
 2015年来即期升贬值幅度           -0.27%                       
 1年期美元/人民币掉期升水         1460                         
                                                               
 离岸人民币市场,北京时间17:24     今日                 上日    
 1年期NDF                         6.2740/6.279         6.2695  
 CNH即期                          6.2180/6.2195        6.1958  
    中国央行2010年6月19日宣布重启汇改，增强人民币汇率弹性；2014年3月17日起，央行
续将汇率日波幅扩至2%，央行并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间，对人民币汇率浮
动进行动态管理和调节。(完)

 (发稿 倪蔚丹/张金栋；审校 林高丽)

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