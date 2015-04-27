新闻稿：惠誉将日本信用评级下调至“A”；展望为稳定

更新版 1-美股业绩：通用电气季度获利大增，寄望企业税率大幅调降
路透1月20日 - 通用电气 希望美国总统特朗普上任后大幅调降企业税率，但也预期如果国会推迟修订美国医保法案，旗下医疗设备的美国销售将受挫。
(以下翻译自惠誉发布的新闻稿) 香港4月27日 - 评级机构惠誉将日本长期外币和本币发行人违约评等 (IDR)从“A+”下调为“A”。日本优先无担保外币和本币债券评等也从“ A+”下调为“A”。长期IDR展望为“稳定”。 日本国家上限评等则从“AA+”下调为“AA”，短期外币IDR从“F1+ ”下调为“F1”。(完) (编译 张若琪 审校 张涛)
路透1月20日 - 通用电气 希望美国总统特朗普上任后大幅调降企业税率，但也预期如果国会推迟修订美国医保法案，旗下医疗设备的美国销售将受挫。
路透旧金山1月20日 - 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯周五重申，认为美联储需在经济超出FED就业及通胀目标之前就减少货币刺激措施，美联储必须“用力踩下煞车”。
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。