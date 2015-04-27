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货币新闻 | 2015年 4月 27日 星期一 17:19 BJT

新闻稿：惠誉将日本信用评级下调至“A”；展望为稳定

(以下翻译自惠誉发布的新闻稿)
    香港4月27日 - 评级机构惠誉将日本长期外币和本币发行人违约评等
(IDR)从“A+”下调为“A”。日本优先无担保外币和本币债券评等也从“
A+”下调为“A”。长期IDR展望为“稳定”。
    
    日本国家上限评等则从“AA+”下调为“AA”，短期外币IDR从“F1+
”下调为“F1”。(完)
  
 (编译 张若琪 审校 张涛)

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