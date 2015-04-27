台湾汇市：外资大举汇入推升台币收在逾五个月高位，央行消极抵抗

* 台币大升收创逾五个月收盘高位 * 台股盘中上攻万点，创逾15个月收盘高位 * 央行消极抵抗 * 明日实质交易区间料在30.500-30.650 路透台北4月27日 - 台币兑美元 周一收升1.9角，再创逾五个月的收盘高位。汇银人士 指出，外资汇入力道仍然凶猛，台股涨破万点，台币一度升达5角；央行虽有进场但以消极抵抗为主。短期内 须注意外资未来方向以及关注周四美国联邦储备理事会议的结论。 汇银人士指出，外资仍旧大卖美元汇入台湾，推升台股涨破万点。至于出口商也出现月底的恐慌性卖盘； 目前进口商及散户的美元买盘出笼，至于央行则是消极抵抗，并未大举入市买美元干预市场，仅在关键价位布 局零星美元买单。 〞央行挡一下而已，是消极的挡、不是积极的捉美元。〞一位大型商银交易人士表示。 他们也表示，除了外资以外，大型商银也有不少美元卖压，主要来自于出口商的月底需求。出口商深怕台 币汇价可能进一步升破30.5的价位，因此先行入场抛汇。 **观望美联储会议结果** 他们认为，周二-周三美国联邦储备理事会将召开议息会议，这可能左右金融市场对未来美联储的升息时 点的看法，因此不排除在台北时间周四凌晨公布会议结果之前，台币汇价陷入观望。 一位小型汇银人士认为，由于今日外资汇入的力道很强，不排除这股力道延续到周二开盘后，台币可能仍 有升值行情；不过随着美国FED的议息会议即将召开，国际美元的行情可能陷入观望。 台湾股市周一收升续创15年高位，并录得连续第四日上涨。证交所资料，外资及陆资在台股买超215.73亿 台币，外资和陆资已是连续五个交易日买超共计1,001.08亿台币。 台湾主要科技产业竞争对手--韩元兑美元 今日收在1,073.0，上日在1,079.2。 周二-周三美国联邦储备理事会召开议息会议，周四台北时间凌晨将公布会议结果。 今日主要交易区间在30.551-30.684，上日交易区间在30.816-30.959。交易员预估，明日台币主要实质交 易暂看在30.500-30.650。 海外无本金交割远期外汇市场(NDF)中，一个月期美元/台币换汇点折价幅度略有缩小；一个月美元/台币 远汇 尾盘报30.560/30.580，上日收在30.693。 本/下周全球重要经济事件和数据包括： 4月27日(一)：英国4月工业联盟(CBI)总订单差值； 美国4月Markit综合和服务业PMI初值；美国4月达拉 斯联储制造业活动指数；日本3月零售销售； 4月28日(二)：美联储联邦公开市场委员会(FOMC)召开为期两天的利率会议；美国2月标 普/Case-Shiller 房价指数；美国4月消费者信心指数；美国4月里奇蒙联储综合制造业指数 ；韩国央行5月制造业景气判断指数 ；英国第一季GDP初值；瑞典央行召开货币政策会议(至2 9日)；巴西央行召开货币政策会议(至29日)。 4月29日(三)：美联储联邦公开市场委员会(FOMC)宣布利率决议；中国2月汇丰服务业PM I；美国第一季GD P；欧元区4月企业和经济景气指数；欧元区3月货供额和民间贷款；德国4 月CPI和HICP初值；瑞典央行宣布利 率决定并发布货币政策报告；日本及韩国公布3月工业生 産；英国4月Gfk消费者信心指数；泰国央行召开货币 政策委员会会议； 4月30日(四)：台湾第一季GDP概估值；中国3月货物和服务贸易数据；日本央行召开货 币政策会议；新西 兰央行宣布利率决定；俄罗斯央行宣布利率决议；德国4月就业数据；欧 元区4月HICP初值；欧元区3月失业率 ；美国3月实质个人所得和个人支出；韩国4月CPI；日 本3月全国CPI和就业数据； 5月1日(五)：台湾金融市场休市一天；中国4月官方制造业和非制造业PMI；美国4月Mar kit制造业PMI终 值；美国3月建筑支出；美国4月供应管理协会(ISM)制造业指数；日韩4月制 造业PMI；英国3月消费者信贷； 英国4月Markit/CIPS制造业PMI；美国旧金山联邦储备银行 总裁威廉姆斯在查普曼大学，发表主题为“金融市 场的货币政策：是否出现新范例？”的演讲；美国克利夫兰联邦储备银行总裁梅斯特在消费信贷监管会议上， 做主题为“消费者信贷 问题”的演讲。 环球重要新闻请见 16:00 台币/美元 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日 报价 亿美元 台北外汇经纪公司 30.861 31.051 30.551-31.051 31.051 14.36 10.13 元太外汇经纪公司 30.860 31.050 30.552-30.050 31.050 4.19 3.34 无本金交割远期外汇(NDF) 最新报价 上日现货收盘时水准 美元/台币一个月期 -0.010/ 0.000 -0.025/-0.015 美元/台币六个月期 -0.080/-0.060 -0.090/-0.075 (完)