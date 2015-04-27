欧洲个股：标致家族将开会化解成员间对标致雪铁龙持股的歧见--报载

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透巴黎4月27日 - 法国回声报周一报导指出，标致家族计画6月召开一场会议，以化解其对于手中持有标致汽车 14.1%股权的歧见。
报导指出，这场会议的召开时间，正是该家族放弃标致雪铁龙控制权一年之后，而放弃控制权一事已经导致家族内两位年长人士产生嫌隙。
在去年达成注资协议之后，法国政府及标致汽车中国合作伙伴--东风汽车 如今各持有标致14.1%股权，而标致家族中的长者Thierry Peugeot当时反对此一交易。
他在去年7月离开标致雪铁龙董事会。
报导指出，Thierry Peugeot料将在5月家族控股公司FFP 召开股东会时离开董事会，但仍希望能够对FFP保有一定掌控权，他已经透过另一家控股公司Sapar增持FFP 0.3%股权。
据报导，部分标致家族成员担心，FFP在标致雪铁龙董事会的代表Robert Peugeot打算缩减家族持股规模。
他们希望6月会议的决亦能够排除此一选项，仅管Robert Peugeot于3月表示并不打算这么做。
报导提到，6月会议也可能讨论一旦政府决定减少持股的紧急计画。(完) (编译 张明钧; 审校 高琦)
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