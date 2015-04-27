欧洲个股：标致家族将开会化解成员间对标致雪铁龙持股的歧见--报载

路透巴黎4月27日 - 法国回声报周一报导指出，标致家族计画6月召开一场会议，以化解其对于手中持有标致汽车 14.1%股权的歧见。

报导指出，这场会议的召开时间，正是该家族放弃标致雪铁龙控制权一年之后，而放弃控制权一事已经导致家族内两位年长人士产生嫌隙。

在去年达成注资协议之后，法国政府及标致汽车中国合作伙伴--东风汽车 如今各持有标致14.1%股权，而标致家族中的长者Thierry Peugeot当时反对此一交易。

他在去年7月离开标致雪铁龙董事会。

报导指出，Thierry Peugeot料将在5月家族控股公司FFP 召开股东会时离开董事会，但仍希望能够对FFP保有一定掌控权，他已经透过另一家控股公司Sapar增持FFP 0.3%股权。

据报导，部分标致家族成员担心，FFP在标致雪铁龙董事会的代表Robert Peugeot打算缩减家族持股规模。

他们希望6月会议的决亦能够排除此一选项，仅管Robert Peugeot于3月表示并不打算这么做。