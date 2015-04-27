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亚洲 | 2015年 4月 27日 星期一 17:24 BJT

台湾数据：3月景气对策信号转弱至黄蓝灯，综合判断分数21分

路透台北4月27日 - 台湾国家发展委员会周一指出，3月景气对策信号转坏成黄蓝灯，综合判断分数21分。

国发会表示，观察景气领先指标与同时指标，呈现持续下跌，跌幅似有扩大迹象，显示经济风险逐渐增加，部分反映今年全球经济成长率与去年大致相当，但新兴经济体成长钝化，加以国际市场竞争加剧等因素，对台湾的贸易动能影响需持续关注。

上月的景气对策信号是绿灯，综合判断分数是24分。(完)

参考相关细节，可点选国发会网站,网址为(www.ndc.gov.tw/m1.aspx...)

台湾经济新闻请见 (记者 高洁如; 审校 杨淑祯)

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