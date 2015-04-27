台湾数据：3月景气对策信号转弱至黄蓝灯，综合判断分数21分

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透台北4月27日 - 台湾国家发展委员会周一指出，3月景气对策信号转坏成黄蓝灯，综合判断分数21分。
国发会表示，观察景气领先指标与同时指标，呈现持续下跌，跌幅似有扩大迹象，显示经济风险逐渐增加，部分反映今年全球经济成长率与去年大致相当，但新兴经济体成长钝化，加以国际市场竞争加剧等因素，对台湾的贸易动能影响需持续关注。
上月的景气对策信号是绿灯，综合判断分数是24分。(完)
参考相关细节，可点选国发会网站,网址为(www.ndc.gov.tw/m1.aspx...)
台湾经济新闻请见 (记者 高洁如; 审校 杨淑祯)
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。