英国金融：数家大型银行将为不当行为再支付290亿美元费用--标准普尔

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透伦敦4月27日 - 评级机构标准普尔(Standard & Poor's)周一在一份报告中表示，多家英国最大型银行未来两年将为过去的不当行为再缴纳190亿英镑(290亿美元)费用。
标准普尔表示，过去五年，英国的银行与民间放款机构因行为与诉讼产生的费用达480亿英镑。
光是英国最大的四家银行--巴克莱 、汇丰控股 、莱斯银行集团 以及苏格兰皇家银行 --就占去420亿英镑。(完)
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。