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亚洲 | 2015年 4月 27日 星期一 17:44 BJT

英国金融：数家大型银行将为不当行为再支付290亿美元费用--标准普尔

路透伦敦4月27日 - 评级机构标准普尔(Standard & Poor's)周一在一份报告中表示，多家英国最大型银行未来两年将为过去的不当行为再缴纳190亿英镑(290亿美元)费用。

标准普尔表示，过去五年，英国的银行与民间放款机构因行为与诉讼产生的费用达480亿英镑。

光是英国最大的四家银行--巴克莱 、汇丰控股 、莱斯银行集团 以及苏格兰皇家银行 --就占去420亿英镑。(完)

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