全球房地产：今年流入商用地产市场的资金将增5%至破记录水平--戴德梁行

路透香港4月27日 - 国际物业顾问--DTZ戴德梁行周一发表报告预期，今年流入商用房地产市场的筹集资金将增加5%，达到破纪录的4,290亿美元，因多个市场的政府债券收益维持在接近历史低位，促使投资者转向收益相对较高的房地产市场。

该行预期，其中今年亚太区商房地产市场内新筹集的资金达到破记录的1,220亿美元，较六个月前增加4%。这增长有部份是由于上市集资活动转趋活跃所致。尽管非上市基金继续主导房地产集资活动，占全球60%的筹集资金，上市公司在过去一年亦开始活跃起来，于亚太区所集资金的比例提高至41%，当中以中国、日本和新加坡占大多数。

在亚太区当中，中国吸引460亿美元的筹集资金准备投资房地产市场，继续成为区内吸引最多资金的国家，在全球排名第三，仅次于美国和英国；日本居第四位，录得260亿美元资金将流入该地。由于澳洲较区内其他城市具有较高的回报及稳定的投资环境，预计将有150亿美元的筹集资金流入该市场。至于其他市场，我们预计以新加坡为目标的投资资金将有70亿美元，而香港则有40亿美元。

虽然以房地产为投资目标的资金正不断增加，投资者却难以找到合适的投资项目。今年首季度只录得170亿美元的投资，环比下调30%，投资额在各区的主要市场均告下跌。

除季节性因素外，交投活跃的2014年亦令今年年初可供出售的资产变得相当有限。

亚太区研究部主管Dominic Brown称，尽管2015年首季表现有所放缓，但据研究显示，区内投资者的投资意欲依然强劲。投资者在某些市场或许需要接受较进取的价格，甚或上调可接受风险水平，以期找到一些含有增值成份的较高回报资产。因此，预计2015年大部份市场的投资回报率将出现下行压力。（完） (记者 梁慧仪; 审校 杨淑祯)