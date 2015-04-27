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亚洲 | 2015年 4月 27日 星期一 18:05 BJT

表格：沪港通活跃股一览--4月27日

路透香港4月27日 - 以下是香港交易及结算所（港交所） 周一发布的沪港
通每日成交及活跃股数据。
    
                         沪股通（亿元人民币）          港股通（亿港元）
                                                  
 每日买入及卖出金额             93.87                       105.35
 买入成交金额                   52.26                       61.33
 卖出成交金额                   41.61                       44.02
  
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    沪股通--十大成交活跃股    
    
 排名  股票代码      股票名称      买入金额       卖出金额     买入及卖出金额
                                 （元人民币）   （元人民币）    （元人民币）
 1                   中国南车      777,962,656     48,437,681     826,400,337
 2                   中国北车      559,522,874     35,635,182     595,158,056
 3                   中国平安      191,897,608    228,027,868     419,925,476
 4                   中国联通      171,709,142    189,761,112     361,470,254
 5                   伊利股份      201,544,880    124,528,865     326,073,745
 6                   招商银行       63,642,617    256,171,840     319,814,457
 7                   上汽集团       45,542,321    243,152,030     288,694,351
 8                   中国中铁      161,444,412     89,873,349     251,317,761
 9                   中信证券      115,783,027    110,428,814     226,211,841
 10                  中国铁建      114,503,880     99,954,824     214,458,704
 
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    港股通--十大成交活跃股
      
 排名  股票代码    股票名称        买入金额       卖出金额     买入及卖出金额
                                   （港元）       （港元）        （港元）
 1                 中国南车        186,233,920    224,353,560     410,587,480
 2                 中国石油化工    237,371,760    130,954,560     368,326,320
 3                 中海集运        140,476,570    199,972,970     340,449,540
 4                 中国北车        199,422,340    135,754,400     335,176,740
 5                 中国中铁        152,508,000    119,776,348     272,284,348
 6                 上海电气        150,717,720    118,845,020     269,562,740
 7                 中海油田服务     82,022,880    163,526,240     245,549,120
 8                 香港交易所      213,950,100     23,082,980     237,033,080
 9                 中国石油        160,707,360     62,686,720     223,394,080
 10                汉能薄膜发电     94,191,360    119,212,840     213,404,200
 
    （完）
    
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 (整理 雷美珍；审校 杨淑祯)

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