表格：沪港通活跃股一览--4月27日

路透香港4月27日 - 以下是香港交易及结算所（港交所） 周一发布的沪港 通每日成交及活跃股数据。 沪股通（亿元人民币） 港股通（亿港元） 每日买入及卖出金额 93.87 105.35 买入成交金额 52.26 61.33 卖出成交金额 41.61 44.02 ============================================================================ 沪股通--十大成交活跃股 排名 股票代码 股票名称 买入金额 卖出金额 买入及卖出金额 （元人民币） （元人民币） （元人民币） 1 中国南车 777,962,656 48,437,681 826,400,337 2 中国北车 559,522,874 35,635,182 595,158,056 3 中国平安 191,897,608 228,027,868 419,925,476 4 中国联通 171,709,142 189,761,112 361,470,254 5 伊利股份 201,544,880 124,528,865 326,073,745 6 招商银行 63,642,617 256,171,840 319,814,457 7 上汽集团 45,542,321 243,152,030 288,694,351 8 中国中铁 161,444,412 89,873,349 251,317,761 9 中信证券 115,783,027 110,428,814 226,211,841 10 中国铁建 114,503,880 99,954,824 214,458,704 ============================================================================ 港股通--十大成交活跃股 排名 股票代码 股票名称 买入金额 卖出金额 买入及卖出金额 （港元） （港元） （港元） 1 中国南车 186,233,920 224,353,560 410,587,480 2 中国石油化工 237,371,760 130,954,560 368,326,320 3 中海集运 140,476,570 199,972,970 340,449,540 4 中国北车 199,422,340 135,754,400 335,176,740 5 中国中铁 152,508,000 119,776,348 272,284,348 6 上海电气 150,717,720 118,845,020 269,562,740 7 中海油田服务 82,022,880 163,526,240 245,549,120 8 香港交易所 213,950,100 23,082,980 237,033,080 9 中国石油 160,707,360 62,686,720 223,394,080 10 汉能薄膜发电 94,191,360 119,212,840 213,404,200 （完） 浏览相关细节，请点选(here) (整理 雷美珍；审校 杨淑祯)