美国数据：4月服务业PMI初值略降，但就业分项升至10个月高点

4月服务业新业务分项从上个月所及的9月以来高位略为拉回。

4月Markit综合PMI指数初值则从3月终值59.2降至57.4。上周公布的Markit美国制造业4月PMI初值下降，尽管仍维持在扩张领域。

“加上制造业PMI调查的稳健增长表现，服务业调查显示的稳健增长表明经济在年初暂遇低潮后再度加速。”Markit首席分析师Chris Williamson在声明中称。(完) (编译 张若琪 审校 蔡美珍)