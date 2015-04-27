美国数据：4月服务业PMI初值略降，但就业分项升至10个月高点

更新版 1-美股业绩：通用电气季度获利大增，寄望企业税率大幅调降
路透1月20日 - 通用电气 希望美国总统特朗普上任后大幅调降企业税率，但也预期如果国会推迟修订美国医保法案，旗下医疗设备的美国销售将受挫。
4月服务业新业务分项从上个月所及的9月以来高位略为拉回。
4月Markit综合PMI指数初值则从3月终值59.2降至57.4。上周公布的Markit美国制造业4月PMI初值下降，尽管仍维持在扩张领域。
“加上制造业PMI调查的稳健增长表现，服务业调查显示的稳健增长表明经济在年初暂遇低潮后再度加速。”Markit首席分析师Chris Williamson在声明中称。(完) (编译 张若琪 审校 蔡美珍)
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路透旧金山1月20日 - 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯周五重申，认为美联储需在经济超出FED就业及通胀目标之前就减少货币刺激措施，美联储必须“用力踩下煞车”。
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。