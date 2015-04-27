《中国新债预测》宽松预期提振买气，料新债中标收益率低于二级

* 招标品种：2015第6、7、8、9、10期增发债

* 期限及金额上限： 1年50亿元；3/5/7年60亿元；10年90亿元

* 招标时间: 1/3/5年：4月28日9:30-10:30；7/10年：4月28日9:30-11:10

* 受访人数: 7位(券商、银行)

* 预测区间: 3.18%-3.25%；3.57%-3.68%；3.70%-3.76%；3.90%-4.05%；3.75%-3.80%

* 预测均值: 3.21%；3.64%；3.72%；4.00%；3.77%

路透上海4月27日 - 中国国家开发银行 周二将招标发行1-10年五期固息债。路透调查显示，受中国央行可能多渠道放松等政策预期提振，市场买气尤佳，在宽松资金面下，料明日新债中标收益率将低于二级市场水平。

上述一年、三年、五年、七年和10年五期债中标收益率预测均值分别为3.21%、3.64%、3.72%、4.00%和3.77%

交易员表示，受到中国央行可能多渠道放松预期的影响，市场做多情绪颇高，明日新债需求料相对较好。在宽松资金面的引导下，短端的需求将会更好。

华东一银行交易员表示，“明天国开的需求应该不错，本来五一附近钱会稍紧一点，但现在就没感觉，挺松的，加上新一轮QE（量化宽松）政策，未来资金预期更加好，所以短端利率会比较低。

路透此前援引业内专家指出，如不出意外，中国将很快宣布新一轮量化宽松政策(QE)--央行通过直接购买商业银行资产的方式投放基础货币，以此撬动信用投放、拉低全社会的长期融资成本、减缓通缩压力并推动经济增长。

中国银行间债市周一现券收益率和利率互换(IRS)双双下行，幅度在5个基点(bp)左右，国债期货涨势更为明显。因中国央行可能多渠道放松等政策预期，提振市场做多情绪。

银行间债市固息政策债(国开行)到期收益率曲线 显示，一、三、五、七及10年期最新收益率分别为3.3382%、3.6422%、3.8343%、4.0908%和3.7899%。

上周二国开行招标的一、三、五、七及10年期五期增发债，中标收益率分别为3.2472%、3.5850%、3.6893%、3.8992%和3.7455%。

明日招标的五期债为该行2015年第六、七、八、九、10期金融债增发品种，票面利率依次为3.97%、4.18%、4.13%、4.25%及4.21%。具体发行条款如下：

2015第6、7、8、9、10期增发债

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发行上限 1年50亿元；3/5/7年60亿元；10年90亿元

期限/计息方式 1/3/5/7/10年固息

招标时间 1/3/5年：4月28日9:30-10:30；7/10年：4月28日9:30-11:10

招标方式 采用单一价格(荷兰式)招标方式

缴款日 5月4日

起息日 1年：4月8日；3年：4月3日；5/7/10年：4月13日

分销期 4/30-5/4

上市日 1年：5月6日；3/5/7/10年：5月8日

基本承销额 不设立

付息频率 按年

发行人增发权利 保留

承揽费 1年无；3年0.05%；5/7年0.10%；10年0.15%