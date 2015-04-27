重温稿-中国经济：国资委称央企将进行大规模兼并重组数量或减至40家报导未经核实

路透北京4月27日 - 针对近日有媒体报导“中央企业将进行大规模兼并重组，数量或减至40家”。中国国务院国有资产监督管理委员会周一表示，经查该消息未向国资委进行过采访或核实。

刊登在国资委网站的新闻稿做出了上述声明。

中国经济参考报周一报导，目前中国国务院国资委确定了下一步的国企改革重点，央企将在分类基础上进行大规模兼并重组，数量有望进一步缩减至40家。国资委已经就推进央企重组专门下发了文件。