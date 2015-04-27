马来西亚期市：棕榈油期货跌至近两周低点，因马币强劲抵消需求上升效应

路透吉隆坡4月27日 - 马来西亚棕榈油期货周一跌至近两周低点，连续第四个交易日下跌，因出口需求温和上扬的效应，被马币(林吉特)走强及单产增加的疑虑所抵消。

马来西亚棕榈油出口本月持坚，但马币走升可能令海外买家削减以马币计价的棕榈油。1019 GMT，马币/美元 上涨0.5%，此前曾高见3.5565。

“目前影响价格的两项偏空因素，是汇率和4月产量较高。”吉隆坡一外国大宗商品经纪商的交易员说。

“出口略好于预期，但马来西亚棕榈油协会(MPOA)产量数据可能增加17%。”这位交易员指的是MPOA上周的估计。

“如果产量没有那么多，价格可能会出现一些反弹。”

指标7月棕榈油期货 周一结算价跌2.1%至2,109马币，仅略高于日低2,107马币，日低为4月14日以来最低水准。

整体成交量为55,576口，远高于通常的35,000口。(完)

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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 张若琪 审校 蔡美珍)