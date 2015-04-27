国际油市：亚洲柴油裂解价差料下滑，因印度供应增加

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透新加坡4月27日 - 亚洲柴油裂解价差今年下半年料下滑，交易商表示，因印度一座新炼厂启用，增加了市场上的现货供应。
印度石油公司(IOC)称，帕拉迪普(Paradip)一座日产能30万桶的炼厂已开始加工处理作业。
交易商表示，这可能提高印度的柴油出口，在已供应过剩的市场上进一步压低利润。
消息人士称，IOC打算10月底前启动二次加工装置，帮助提升燃料质量。
但交易商表示，印尼现货需求限制了柴油价差跌幅。
现货市场上有一笔柴油交易成交，无航煤交易。
中石油出售150,000桶含硫10ppm柴油给维多公司，5月23-27日装运，每桶较新加坡5月21-27日均价升水1.40美元。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 张若琪 审校 蔡美珍)
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