国际油市：亚洲石脑油裂解价差反弹6%，受汽油买盘支撑

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透新加坡4月27日 - 亚洲石脑油裂解价差周一回升6%至每吨102.50美元，为4月16日以来最高，但交易商表示，回升的主因可能是和汽油相关。
“汽油价格非常强，因为似乎到处都是买盘，”新加坡一交易商表示。
这反映在亚洲汽油裂解价差，该价差周一触及每桶14.60美元，为一个半月或3月10日以来高位。
除此之外，石脑油的基本面大多不变。
北亚多处石脑油裂解装置预定5月和6月维修，包括日本三菱化学、三井化学、韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)和亚洲最大的石脑油进口商台塑石化。
新加坡现货交易方面，有三笔汽油交易成交。其中一笔是中石油从Gunvor买入一批92辛烷值船货，5月12-16日自新加坡出货，每桶80美元，另中石油还从联合石化买入一批92辛烷值船货，5月19-23日从新加坡出货，每桶79.80美元。
一笔石脑油交易成交，Statoil出售一批6月下半月船货给壳牌，每吨587美元。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 张若琪 审校 蔡美珍)
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