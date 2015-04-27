国际油市：亚洲石脑油裂解价差反弹6%，受汽油买盘支撑

路透新加坡4月27日 - 亚洲石脑油裂解价差周一回升6%至每吨102.50美元，为4月16日以来最高，但交易商表示，回升的主因可能是和汽油相关。

“汽油价格非常强，因为似乎到处都是买盘，”新加坡一交易商表示。

这反映在亚洲汽油裂解价差，该价差周一触及每桶14.60美元，为一个半月或3月10日以来高位。

除此之外，石脑油的基本面大多不变。

北亚多处石脑油裂解装置预定5月和6月维修，包括日本三菱化学、三井化学、韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)和亚洲最大的石脑油进口商台塑石化。

新加坡现货交易方面，有三笔汽油交易成交。其中一笔是中石油从Gunvor买入一批92辛烷值船货，5月12-16日自新加坡出货，每桶80美元，另中石油还从联合石化买入一批92辛烷值船货，5月19-23日从新加坡出货，每桶79.80美元。

一笔石脑油交易成交，Statoil出售一批6月下半月船货给壳牌，每吨587美元。(完)

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