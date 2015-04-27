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亚洲 | 2015年 4月 27日 星期一 19:31 BJT

东南亚股市：多数下跌，印尼股市创2013年8月以来最大单日跌幅

涨跌 当日 今年以来 2014年

最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价

汤森路透东南亚指数 424.62 -2.73 -0.64 +3.37 410.77

新加坡 3515.85 2.85 +0.08 +4.48 3365.15

马来西亚 1859.58 -3.00 -0.16 +5.58 1761.25

泰国 1548.83 -6.63 -0.43 +3.42 1497.67

印尼 5245.45 -189.91 -3.49 +0.35 5226.95

菲律宾 7958.07 10.82 +0.14 +10.06 7230.57

越南 562.40 -3.37 -0.60 +3.07 545.63

(完)

美国股市 标准普尔主要分类指数

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Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股

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法股CAC-40指数 (编译 蔡美珍；审校 张若琪)

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