中国个股：北京银行年内将推员工持股计划，H股上市准备仍在进行中

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透北京4月27日 - 中国城市商业银行--北京银行 行长助理罗亚辉周一表示，预计北京银行年内将推出员工持股计划；另外，去年冲击H股上市搁浅之后，北京银行目前依然在积极努力，希望有所突破。
北京银行在业绩发布会上公布，2014年公司实现归属母公司股东净利润同比增长16%；今年一季度净利润同比增长10%。
“一季度增速有所下滑，这主要是在经济新常态的大环境下，银行业整体受到冲击较大。”罗亚辉在该行业绩发布会上表示。
截止2014年末，北京银行不良贷款率为0.86%，拨备覆盖率324%，拨贷比为2.78%；一季度末不良贷款率为0.93%。
对于资产质量，北京银行董秘兼副行长杨书剑在业绩发布会上指出，房地产、融资平台、两高一资的贷款在贷款余额中的占比持平或者下降，说明风险基本可控。（完） (发稿 王蕾；审校 李贺/杨淑祯)
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。