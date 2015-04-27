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亚洲 | 2015年 4月 27日 星期一 20:12 BJT

中国个股：北京银行年内将推员工持股计划，H股上市准备仍在进行中

路透北京4月27日 - 中国城市商业银行--北京银行 行长助理罗亚辉周一表示，预计北京银行年内将推出员工持股计划；另外，去年冲击H股上市搁浅之后，北京银行目前依然在积极努力，希望有所突破。

北京银行在业绩发布会上公布，2014年公司实现归属母公司股东净利润同比增长16%；今年一季度净利润同比增长10%。

“一季度增速有所下滑，这主要是在经济新常态的大环境下，银行业整体受到冲击较大。”罗亚辉在该行业绩发布会上表示。

截止2014年末，北京银行不良贷款率为0.86%，拨备覆盖率324%，拨贷比为2.78%；一季度末不良贷款率为0.93%。

对于资产质量，北京银行董秘兼副行长杨书剑在业绩发布会上指出，房地产、融资平台、两高一资的贷款在贷款余额中的占比持平或者下降，说明风险基本可控。（完） (发稿 王蕾；审校 李贺/杨淑祯)

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