国际油市：亚洲燃料油现货贴水走阔，因基本面疲软

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透新加坡4月27日 - 亚洲180-cst燃料油现货贴水周一走阔，交易商称因供给充沛。
180-cst燃料油现货较新加坡报价贴水扩大0.45美元，至每吨1.81美元。
“我认为供应面颇多，需求面只是平平，”新加坡一交易商称。
由于陆上库存丰沛，且5月料有更多供给流入，燃料油市场展望疲软。
新加坡油库上周燃料油库存升至近两年高位，因大量俄罗斯供给由欧洲转入，这可能令亚洲燃料油价格承压。
无现货交易。(完)
NYMEX原油 NYMEX原油电子盘
NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约
亚洲燃料油 亚洲柴油
亚洲石脑油 国际油市相关新闻 [CRU|PROD-CMN]
EIA/API周度库存比较 OPEC相关新闻
产油国官方售价英文原文 (编译 蔡美珍；审校 张若琪)
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。