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亚洲 | 2015年 4月 27日 星期一 19:39 BJT

国际油市：亚洲燃料油现货贴水走阔，因基本面疲软

路透新加坡4月27日 - 亚洲180-cst燃料油现货贴水周一走阔，交易商称因供给充沛。

180-cst燃料油现货较新加坡报价贴水扩大0.45美元，至每吨1.81美元。

“我认为供应面颇多，需求面只是平平，”新加坡一交易商称。

由于陆上库存丰沛，且5月料有更多供给流入，燃料油市场展望疲软。

新加坡油库上周燃料油库存升至近两年高位，因大量俄罗斯供给由欧洲转入，这可能令亚洲燃料油价格承压。

无现货交易。(完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 蔡美珍；审校 张若琪)

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