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市场报道 | 2015年 4月 27日 星期一 21:35 BJT

美国热股：Marvell Technology调降营收预估，盘初下挫近3%

路透4月27日 - 晶片制造商Marvell Technology 将第一季营收预估自8.10亿-8.30亿美元调降至7.10亿-7.40亿美元，称因个人电脑(PC)和存储设备及新兴市场需求低于预期。

该公司股价周一盘初下挫2.9%，上周五收报14.305美元。(完)

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