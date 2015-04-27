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市场报道 | 2015年 4月 27日 星期一 21:38 BJT

美国热股：AKORN称可能无法如期公布财报，盘初大跌逾15%

路透4月27日 - 非专利药(generic drug)生产商AKORN 称可能无法如期公布第一季财报，并表示将重新公布2014年第二、三、四季和全年财务报表，因在制作今年第一季财报的过程中发现一些错误。

AKORN周一盘初大跌超过15%，上周五收报55.24美元。(完)

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