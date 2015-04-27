版本:
中国
亚洲 | 2015年 4月 27日 星期一 20:10 BJT

亚洲橡胶：TOCOM期胶劲升至一个月高位，受沪胶跳涨激励

路透东京4月27日 - 东京工业品交易所(TOCOM)橡胶期货周一劲升至一个月高位，跟随沪胶涨势；交易员表示，沪胶受到当地券商一波买盘及亚洲主要产胶商提价计划推升。

TOCOM-10月期胶 <0#2JRU:>收高7.4日圆，或3.6%，至每公斤213.4日圆。

该合约稍早高见213.5日圆，为3月27日以来高位，创2014年12月30日以来单日最大百分比涨幅。

“我们听说有一些当地券商的买盘，因为券商认为上海股价变得太贵，寻找捡便宜的机会，”Yutaka Shoji分析师Jiong Gu称。

上海期交所9月期胶 上涨800元人民币，收在每吨14,195元。

“TOCOM只是跟着上海涨势，”Gu称。

新加坡商品交易所(SICOM)5月期胶 最新报每公斤144.1美分，上涨3.3美分。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG>

(编译 蔡美珍；审校 张若琪)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐