亚洲橡胶：TOCOM期胶劲升至一个月高位，受沪胶跳涨激励

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透东京4月27日 - 东京工业品交易所(TOCOM)橡胶期货周一劲升至一个月高位，跟随沪胶涨势；交易员表示，沪胶受到当地券商一波买盘及亚洲主要产胶商提价计划推升。
TOCOM-10月期胶 <0#2JRU:>收高7.4日圆，或3.6%，至每公斤213.4日圆。
该合约稍早高见213.5日圆，为3月27日以来高位，创2014年12月30日以来单日最大百分比涨幅。
“我们听说有一些当地券商的买盘，因为券商认为上海股价变得太贵，寻找捡便宜的机会，”Yutaka Shoji分析师Jiong Gu称。
上海期交所9月期胶 上涨800元人民币，收在每吨14,195元。
“TOCOM只是跟着上海涨势，”Gu称。
新加坡商品交易所(SICOM)5月期胶 最新报每公斤144.1美分，上涨3.3美分。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
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ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG>
(编译 蔡美珍；审校 张若琪)
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