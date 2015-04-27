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市场报道 | 2015年 4月 27日 星期一 21:36 BJT

美国热股：LSB Industries将分拆两大业务部门，盘初股价劲扬

路透4月27日 - 化学和气候控制产品生产商LSB Industries 将分拆化学和气候控制产品部门，因此前遭到来自维权投资股东Starboard Value LP的压力。

LSB Industries周一盘初上扬5.1%，上周五收报44.67美元。(完)

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