中港股业绩：中石油首季净利大减82%，跌幅大于预期

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透香港4月27日 - 中国最大油气生产商--中国石油天然气股份有限公司 公布，今年首季净利下降82%，跌幅大于预期，主要受累于国际油价下滑及炼油部门库存减值。
中石油周一公布，第一季净利降至61.5亿元人民币(9.89亿美元)，去年同期为342亿元人民币。数据为按照国际会计准则计算。
汤森路透调查四位分析师平均预估净利为80.1亿元人民币。
上个月中石油公布第四季净利同比下跌67%，表现逊于预期。 (完) (编译 蔡美珍；审校 张若琪)
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。