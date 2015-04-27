欧元债市：希腊公债收益率下跌，受债务谈判团队异动消息激励

路透伦敦4月27日 - 希腊两年期公债收益率(殖利率)周一下跌超过一个百分点，因希腊政府调整负责与欧洲及国际货币基金组织(IMF)谈判的团队阵容。

这项调整暗示希腊财长瓦鲁法基斯(Yanis Varoufakis)在谈判过程的影响性将降低。瓦鲁法基斯在上周的欧元集团会议上遭到孤立。

希腊两年期公债收益率 一度下跌超过100个基点，触及日低24.87%，逆转稍早升势。(完)