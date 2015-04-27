欧元债市：希腊公债收益率下跌，受债务谈判团队异动消息激励

更新版 1-美股业绩：通用电气季度获利大增，寄望企业税率大幅调降
路透1月20日 - 通用电气 希望美国总统特朗普上任后大幅调降企业税率，但也预期如果国会推迟修订美国医保法案，旗下医疗设备的美国销售将受挫。
路透伦敦4月27日 - 希腊两年期公债收益率(殖利率)周一下跌超过一个百分点，因希腊政府调整负责与欧洲及国际货币基金组织(IMF)谈判的团队阵容。
这项调整暗示希腊财长瓦鲁法基斯(Yanis Varoufakis)在谈判过程的影响性将降低。瓦鲁法基斯在上周的欧元集团会议上遭到孤立。
希腊两年期公债收益率 一度下跌超过100个基点，触及日低24.87%，逆转稍早升势。(完)
(编译 蔡美珍；审校 张若琪)
路透1月20日 - 通用电气 希望美国总统特朗普上任后大幅调降企业税率，但也预期如果国会推迟修订美国医保法案，旗下医疗设备的美国销售将受挫。
路透旧金山1月20日 - 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯周五重申，认为美联储需在经济超出FED就业及通胀目标之前就减少货币刺激措施，美联储必须“用力踩下煞车”。
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。