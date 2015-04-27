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市场报道 | 2015年 4月 27日 星期一 21:40 BJT

美国股市：盘初继续上扬，静待苹果公司公布业绩

路透4月27日 - 美国股市周一开高。上周五Nasdaq和标准普尔500指数均收在纪录高位。

道琼工业指数 盘初上涨53.32点，或0.29%，报18,133.46点；标普500指数 上涨4.47点，或0.21%，报2,122.16点；Nasdaq综合股价指数 上涨13.29点，或0.26%，报5,105.37点。(完)

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