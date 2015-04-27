版本:
中国
货币新闻 | 2015年 4月 27日 星期一 23:34 BJT

表格：美国财政部标售六个月国库券得标利率为0.095%，投标倍数为4.61

路透华盛顿4月27日 - 美国财政部称，其六个月期国库券的荷兰式标售结果如下： 收益率(%) 高值 0.095 中值 0.090 低值 0.070 投资 0.097 价格 99.951972 高值得标比率 90.55% 投标倍数 4.61 投标及得标数量(单位:美元) 总得标 24,000,754,900 总投标 110,674,104,900 竞争性投标得标 22,931,837,000 非竞争性投标得标 292,917,900 FED附加 0 发行细节 发行日 2015/04/30 到期日 2015/10/29 CUSIP码 912796GL7 CUSIP---美国证券统一识别程序委员会(完) 浏览美国公债标售指南页面，请点选 ；债券发行相关报导请点选 (编译 母红; 审校 李军)

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐