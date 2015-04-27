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货币新闻 | 2015年 4月 28日 星期二 01:04 BJT

表格: 美国财政部标售两年期公债得标利率为0.540%，投标倍数为3.30

路透华盛顿4月27日 - 美国财政部称，其两年期公债的荷兰式标售结果如下： 收益率 高值 0.540% 中值 0.505% 低值 0.450% 价格/得标 价格 99.920537 高值得标比率 81.74% 投标倍数 3.30 投标及得标数量(单位:美元) 总得标 26,000,073,800 总投标 85,803,175,600 竞争性投标得标 25,733,048,200 非竞争性投标得标 167,025,600 FED附加 95,109,300 初级市场交易商投标 67,693,000,000 初级市场交易商得标 12,171,898,200 直接投标 7,541,000,000 直接投标得标 3,759,000,000 间接投标 　 10,302,150,000 间接投标得标 9,802,150,000 发行细节 发行日 2015/04/30 到期日 2017/04/30 CUSIP码 912828K66

CUSIP---美国证券统一识别程序委员会(Committee on Uniform Securities Identification Procedures)(完)

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(编译 李军；审校 母红)

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