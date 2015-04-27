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货币新闻 | 2015年 4月 28日 星期二 04:39 BJT

美股盘后：苹果会计年度第二季业绩胜预期，股价大涨2%

路透4月27日 - 苹果 周一在盘后交易中大涨2%，该公司盘后公布了会计年度第二季业绩。

苹果公布2015会计年度第二季每股盈利(EPS)为2.33美元；营收为580亿美元；

根据汤森路透I/B/E/S，分析师预期苹果第二季每股收益为2.16美元，营收为560.8亿美元。

苹果预计第三季营收为460-480亿美元。根据汤森路透I/B/E/S，分析师预计苹果第三季营收为470.9亿美元。

苹果宣布季度派息每股0.52美元，董事会已批准增加季度派息11%。(完)

(编译 李军; 审校 母红)

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