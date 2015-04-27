美股盘后：苹果会计年度第二季业绩胜预期，股价大涨2%

更新版 1-美股业绩：通用电气季度获利大增，寄望企业税率大幅调降
路透1月20日 - 通用电气 希望美国总统特朗普上任后大幅调降企业税率，但也预期如果国会推迟修订美国医保法案，旗下医疗设备的美国销售将受挫。
路透4月27日 - 苹果 周一在盘后交易中大涨2%，该公司盘后公布了会计年度第二季业绩。
苹果公布2015会计年度第二季每股盈利(EPS)为2.33美元；营收为580亿美元；
根据汤森路透I/B/E/S，分析师预期苹果第二季每股收益为2.16美元，营收为560.8亿美元。
苹果预计第三季营收为460-480亿美元。根据汤森路透I/B/E/S，分析师预计苹果第三季营收为470.9亿美元。
苹果宣布季度派息每股0.52美元，董事会已批准增加季度派息11%。(完)
(编译 李军; 审校 母红)
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路透旧金山1月20日 - 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯周五重申，认为美联储需在经济超出FED就业及通胀目标之前就减少货币刺激措施，美联储必须“用力踩下煞车”。
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。