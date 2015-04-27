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亚洲 | 2015年 4月 28日 星期二 06:12 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--4月27日

以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：

公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量

中国

新浪 40.03 +1.49 +3.87 2961843

搜狐 67.65 +0.11 +0.16 1480787

网易 123.26 +1.07 +0.88 522550

百度 220.46 +3.56 +1.64 4334404

台湾

台湾积体电路 25.41 +0.50 +2.01 4658499

联电 2.45 +0.08 +3.38 243645

日月光 7.51 +0.18 +2.46 706173

硅品精密 8.49 +0.23 +2.78 1540322

和信超媒体 0.92 -0.01 -1.29 103100

友达 5.22 +0.08 +1.56 258319

中华电信 32.45 +0.28 +0.87 54589

台湾国际航电 46.43 +0.24 +0.52 1517943

香港

中国移动 74.93 -0.07 -0.09 426640

中国联通 19.59 +0.18 +0.93 129290

中国电信 77.93 +0.40 +0.52 10275

中芯国际 5.49 +0.09 +1.67 24877

电讯盈科 6.54 +0.03 +0.46 420

(完)

美国股市 标准普尔主要分类指数

美股盘前/盘后 美股一周展望

Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股

Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股

Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股

美股业绩公布日程 中港台企业ADR报价一览表

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韩国股市报导 东南亚股市报导 (整理 张荻 审校 李爽)

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