《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--4月27日

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：
公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量
中国
新浪 40.03 +1.49 +3.87 2961843
搜狐 67.65 +0.11 +0.16 1480787
网易 123.26 +1.07 +0.88 522550
百度 220.46 +3.56 +1.64 4334404
台湾
台湾积体电路 25.41 +0.50 +2.01 4658499
联电 2.45 +0.08 +3.38 243645
日月光 7.51 +0.18 +2.46 706173
硅品精密 8.49 +0.23 +2.78 1540322
和信超媒体 0.92 -0.01 -1.29 103100
友达 5.22 +0.08 +1.56 258319
中华电信 32.45 +0.28 +0.87 54589
台湾国际航电 46.43 +0.24 +0.52 1517943
香港
中国移动 74.93 -0.07 -0.09 426640
中国联通 19.59 +0.18 +0.93 129290
中国电信 77.93 +0.40 +0.52 10275
中芯国际 5.49 +0.09 +1.67 24877
电讯盈科 6.54 +0.03 +0.46 420
(完)
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路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。