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亚洲 | 2015年 4月 28日 星期二 06:11 BJT

《日本重要政经日程》--4月28日

(除特别说明外，均为GMT时间)
    
    4月27日(一)
    
    2350 - 3月零售销售
    
    4月28日(二)
    
    0120 - 三个月期贴现国库券标售
    
    0130 - 两年期政府公债标售
    
    以下企业将公布财报：
    
    0400 - 神户制钢 
    
    0500 - Tokyo Gas Co 
    
    0600 - 本田汽车 、新日铁住金 
    
    0800 - 东京电力    
    
    注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
    
        
    全球重要经济事件一览表       
    新兴市场重要经济事件预告       
    美国上市公司业绩公布日程表   
    金融市场假期一览表              
    美国重要政经日程            
    日本重要政经日程            
    中国重要政经日程            
    香港重要政经日程            
    台湾重要政经日程            

 (编译 戴素萍 审校 李爽)

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