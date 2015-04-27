日韩经济指标预测--4月28日-5月5日****

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月27日当周 4月27日(一) 2350 日本零售销售(较上年同期) 3月 -7.3% -1.8% 4月28日(二) 2100 韩国央行制造业景气判断指数 5月 -- 76 4月29日(三) 2300 韩国工业生产(较前月) 3月 -- +2.6% (较上年同期) -- -4.7% 服务业产出(较前月) -- +1.6% 2350 日本工业生产 3月初值 -2.3% -3.1% 一个月预估值 -- -2.0% 两个月预估值 -- +3.6% 4月30日(四) 0500 日本建筑订单(较上年同期) 3月 -- +1.0% 0500 日本新屋开工(较上年同期) 3月 -1.9% -3.1% 2330 日本所有家庭支出(较前月) 3月 +0.5% +0.8% (较上年同期) -12.1% -2.9% 2330 日本全国核心消费者物价指数(CPI)(较上年同期) 3月 +2.1% +2.0% 全国整体CPI -- +2.2% 东京地区核心CPI(较上年同期) 4月 +0.5% +2.2% 东京地区整体CPI -- +2.3% 2330 日本求才求职比 3月 1.15 1.15 失业率 3.5% 3.5% 2300 韩国消费者物价指数(CPI)(较前月) 4月 -- 持平 (较上年同期) -- +0.4% 5月1日(五) 0000 韩国汇丰/Markit制造业PMI 4月 -- 49.2 0000 韩国出口(较上年同期) 4月初值 -- -4.3% 进口(较上年同期) -- -15.3% 贸易收支(亿美元) -- 顺差84 0130 日本加班工资 3月 -- +0.4% 0135 日本制造业采购经理人指数(PMI) 4月 -- 49.7 5月4日当周 5月3日(日) 2100 韩国外汇储备(亿韩元) 4月 -- 3,627.5 2300 韩国经常帐(亿韩元) 3月 -- 盈余107.7 5月4日(一) 暂无重要经济数据公布。 5月5日(二) 暂无重要经济数据公布。(完)
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。