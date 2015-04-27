《焦点》希腊调整债务谈判团队，股市和债市应声大涨

更新版 1-美股业绩：通用电气季度获利大增，寄望企业税率大幅调降
路透1月20日 - 通用电气 希望美国总统特朗普上任后大幅调降企业税率，但也预期如果国会推迟修订美国医保法案，旗下医疗设备的美国销售将受挫。
**“我欢迎他们的仇视”**
凭借不拘于形式的打扮以及对撙节政策毫不掩饰的攻击，瓦鲁法基斯在齐普拉斯政府刚上台时迅速成名。但最近几周，他已风光不再，批评人士称他应对谈判缺乏进展承担责任。
在周五的里加会议上，他的说话风格，以及未能提出金主所要求的改革，招致了其他欧元区财长的尖锐批评。
瓦鲁法基斯也没有出席欧元区财长会议后的晚宴，这招致了媒体的批评。他在推特上引用前美国总统富兰克林·罗斯福的话作为回应：“他们都一致仇视我，我欢迎他们的仇视。”
另一件暗示瓦鲁法基斯将被边缘化的事情是，他的秘书长Nikos Theocharakis之前一直负责牵头与布鲁塞尔金主进行技术性谈判，而现在将主要负责起草一份增长计划。该计划将成为6月份达成新协议的基础。
与希腊副总理德拉加萨基斯关系密切的George Chouliarakis将接替Theocharakis与布鲁塞尔金主谈判。
为了表明雅典认真对待向金主提供数据一事，希腊还组建了一个新的团队，支持欧盟和国际货币基金组织(IMF)官员在雅典搜集信息。(完) (编译 杜明霞/戴素萍/许娜/汪红英；审校 张荻)
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