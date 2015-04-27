《焦点》惠誉下调日本评级至A，继穆迪之后对该国财政政策发出警告

首相安倍晋三去年底做出决策，延迟原定今年将销售税从8%上调至10%的举措，这就导致日本难以到2020财年消除基本预算赤字，无法达成届时实现基本预算赤字的重要财政整顿目标。

基本预算赤字不包括偿债成本和债券销售收入。

一些政府顾问称，6月新的政府财政纪律计划应更注重降低债务占国内生产总值(GDP)比重。

更加注重债务占GDP比重不是主要的问题，但政府需要确保其经济预测的合理性，Colquhoun称。

日本当前的公共债务是其经济规模的两倍多，债务占GDP比重超过了其他任何一个工业化国家。

截至目前，日本多数债务都靠充裕的国内储蓄来填补，不过分析师警告称，未来几年，随着人口的快速老龄化，国内储蓄规模将受到侵蚀。