《焦点》惠誉下调日本评级至A，继穆迪之后对该国财政政策发出警告

更新版 1-美股业绩：通用电气季度获利大增，寄望企业税率大幅调降
路透1月20日 - 通用电气 希望美国总统特朗普上任后大幅调降企业税率，但也预期如果国会推迟修订美国医保法案，旗下医疗设备的美国销售将受挫。
首相安倍晋三去年底做出决策，延迟原定今年将销售税从8%上调至10%的举措，这就导致日本难以到2020财年消除基本预算赤字，无法达成届时实现基本预算赤字的重要财政整顿目标。
基本预算赤字不包括偿债成本和债券销售收入。
一些政府顾问称，6月新的政府财政纪律计划应更注重降低债务占国内生产总值(GDP)比重。
更加注重债务占GDP比重不是主要的问题，但政府需要确保其经济预测的合理性，Colquhoun称。
日本当前的公共债务是其经济规模的两倍多，债务占GDP比重超过了其他任何一个工业化国家。
截至目前，日本多数债务都靠充裕的国内储蓄来填补，不过分析师警告称，未来几年，随着人口的快速老龄化，国内储蓄规模将受到侵蚀。
一些经济学家担心，日本央行通过量化宽松(QE)计划实施的购债使得债券收益率(殖利率)维持在非常低的水平，有些情况下甚至跌至负值区域，这有可能导致日本政府对本国财政政策过分自信。(完) (编译 杜明霞/李爽/刘秀红；审校 许娜/戴素萍/孙茉莉)
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