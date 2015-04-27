中美贸易：美国要求中国取消因禽流感而实施的美国禽肉进口禁令

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透华盛顿4月27日 - 美国农业部长威尔萨克(Thomas Vilsack)周一要求中国取消美国禽肉进口禁令。美国爆发鸡和火鸡禽流感疫情后，中国禁止进口美国禽肉。
威尔萨克对记者表示，美国希望中国仅对那些发生禽流感疫情的州和地区限制进口贸易。
禽流感疫情促使中国和韩国在今年稍早禁止进口美国家禽。据美国农业部数据，这两个国家去年美国禽肉产品进口额约为4.285亿美元。
威尔萨克说，“东海岸没有发生疫情，因此为什么要说‘不能购买弗吉尼亚州和北卡罗来纳州的禽肉呢’？”
威尔萨克称，中国农业部长表示将考虑威尔萨克的要求，但把此事与美国对中国饲养和加工的禽肉实施进口限制联系起来。他补充称，美国限制从中国进口禽肉，这与人类健康有关，但禽流感是动物健康问题。
中国一个工作团队今年可能访问美国，考察美国家禽生产商所采取的禽流感疫情防范措施。这次访问是美国方面采取的举措之一，以说服中国取消对美国全国的进口禁令。(完) (编译 李爽 审校 孙茉莉)
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路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。