企业并购：法国IT公司Cap Gemini将以40亿美元收购美国同业IGATE

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
IGATE有约80%的业务在北美地区，合并后集团2015年营收估计为125亿欧元(135.8亿美元)，IGATE将占到其中的30%。
根据Cap Gemini，该交易将使得2016年和2017年的获利分别提高12%和16%。合并后集团的营业利润率将超过10%。
以周五收盘价计算，Cap Gemini的市值约为130亿欧元(140亿美元)。该公司表示，对IGATE的收购价为每股48美元。IGATE的股价周一收高3.29%至47.36美元。
Cap Gemini称，已经获得代表IGATE 54%股本的股东的支持。
IGATE全球员工总数约为3.3万人，其中75%位于印度。合并后公司在印度的员工数量超过10万人，占员工总数的48%。
该交易将需要获得多个监管机构的批准，料在今年下半年完成。
美国银行和Lazard 针对该交易分别为IGATE和Cap Gemini提供咨询服务。(完) (编译 郑茵/王兴亚；审校 李爽)
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