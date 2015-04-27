企业并购：法国IT公司Cap Gemini将以40亿美元收购美国同业IGATE

IGATE有约80%的业务在北美地区，合并后集团2015年营收估计为125亿欧元(135.8亿美元)，IGATE将占到其中的30%。

根据Cap Gemini，该交易将使得2016年和2017年的获利分别提高12%和16%。合并后集团的营业利润率将超过10%。

以周五收盘价计算，Cap Gemini的市值约为130亿欧元(140亿美元)。该公司表示，对IGATE的收购价为每股48美元。IGATE的股价周一收高3.29%至47.36美元。

Cap Gemini称，已经获得代表IGATE 54%股本的股东的支持。

IGATE全球员工总数约为3.3万人，其中75%位于印度。合并后公司在印度的员工数量超过10万人，占员工总数的48%。

该交易将需要获得多个监管机构的批准，料在今年下半年完成。

美国银行和Lazard 针对该交易分别为IGATE和Cap Gemini提供咨询服务。(完) (编译 郑茵/王兴亚；审校 李爽)