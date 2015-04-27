欧洲政经：希腊总理称将优先支付薪资和养老金，但违约也非选项

“我并不是说现金储备状况良好。我们正在应对流动性问题，”齐普拉斯对Star电视台称，“但我想重申选举之前我曾说过的一些话，我现在要说的是：支付养老金和薪资是我们对社会的责任，是我们的优先任务。”

当被问及若5月12日偿还IMF贷款遇到问题政府将如何做时，齐普拉斯重申，“我们的优先任务是支付薪资和养老金。”(完)