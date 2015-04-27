欧洲政经：希腊总理称将优先支付薪资和养老金，但违约也非选项

更新版 1-美股业绩：通用电气季度获利大增，寄望企业税率大幅调降
路透1月20日 - 通用电气 希望美国总统特朗普上任后大幅调降企业税率，但也预期如果国会推迟修订美国医保法案，旗下医疗设备的美国销售将受挫。
“我并不是说现金储备状况良好。我们正在应对流动性问题，”齐普拉斯对Star电视台称，“但我想重申选举之前我曾说过的一些话，我现在要说的是：支付养老金和薪资是我们对社会的责任，是我们的优先任务。”
当被问及若5月12日偿还IMF贷款遇到问题政府将如何做时，齐普拉斯重申，“我们的优先任务是支付薪资和养老金。”(完)
(编译 王兴亚；审校 徐文焰)
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路透旧金山1月20日 - 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯周五重申，认为美联储需在经济超出FED就业及通胀目标之前就减少货币刺激措施，美联储必须“用力踩下煞车”。
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。