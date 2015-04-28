金砖国家：4月27日股汇市收盘纵览

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透4月28日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币4月27日(周一)走势纵览。
MSCI新兴市场指数 涨0.48%或5.12点，报1,065.62点。
中国股市：沪综指收涨3%创逾七年新高，受央企重组及中国版QE预期推动
中国汇市：人民币收跌至逾五周新低，因午后市场消化中国版QE
香港股市：涨至七年新高，受助于汇丰强势和中国国企并购期望
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巴西股市：终止连续三日的涨势，铁矿石厂商淡水河谷股价上扬2%，未能抵消巴西国家石油公司(Petrobras)优先股股价重挫近5%的影响。指标Bovespa指数 跌落五个月高位，收低1.87%，报55,534.50点。
巴西汇市：雷亚尔兑美元 涨至2.91，为3月初以来最高位，尾盘收报2.9205/17。上日收报2.9525/50。
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南非股市和汇市：逢国定假日休市。
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印度股市：收于三个半月低点，指标BSE指数跌破200日移动均线，为近15个月以来首见，蓝筹股领跌大盘，因市场继续担心追溯征税，以及迄今为止企业公布的低于预期的一季度业绩。指标BSE指数 收跌0.95%，报27,176.99点；NSE指数 收低1.1%，报88,213.80点。两个指标股指均收在1月7日以来最低收盘位。
印度汇市：卢比兑美元 收高，报63.48/49，追随多数其他亚币的走势，但国内股市下跌限制了卢比进一步上涨的空间。该汇率上周五收报63.56/57，。
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俄罗斯股市：指标RTS指数 跌1.42%，报1,022.780点；MSCI明晟俄罗斯指数 跌0.72%，报562.02点。
俄罗斯汇市：卢布兑美元 跌2.12%至51.978卢布；卢布兑欧元 跌2.5%至56.631卢布。(完) (整理 白云; 审校 郑茵)
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。