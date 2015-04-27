版本:
中国
市场报道 | 2015年 4月 28日 星期二 07:59 BJT

****欧洲经济指标预测--4月28日-5月5日****

以下为欧洲近期预定公布的重要经济数据及活动日程： 
   
    GMT时间  经济指标/活动                           公布时段      预估值       前值   
    
    4月27日当周
     
    4月28日(二)
    0645 法国消费者信心指数                             4月         正94        正93
    0830 英国国内生产总值(GDP)(较前季)           第一季初值        +0.5%       +0.6%
                           (较上年同期)                            +2.6%       +3.0%
    
    4月29日(三)
    0600 瑞银集团(UBS)瑞士消费指数                      3月          --       正1.19
    0600 英国Nationwide房价(较前月)                     4月        +0.2%       +0.1%
                           (较上年同期)                            +4.1%       +5.1% 
    0800 意大利企业信心指数                             4月        103.7       103.7
                消费者信心指数                                     110.5       110.9
    0800 欧元区M3货供额(较上年同期)                     3月        +4.3%       +4.0%
                  民间贷款                                          持平       -0.1%
                  M3三个月移动平均年增长率                           --        +3.8%
    0900 欧元区企业景气指数                             4月       正0.21      正0.23
                经济景气指数                                     正103.9     正103.9
                工业景气指数                                       负2.8       负2.9
                服务业景气指数                                     正6.0       正6.0
                消费者信心指数                                     负4.6       负3.7
                消费者通胀预期指数                                   --        负0.8
                生产者通胀预期指数                                   --        负4.4
    1000 英国工业联盟(CBI)零售销售差值                   4月        正25        正18
    1200 德国消费者物价指数(CPI)(较前月)             4月初值       -0.1%       +0.5%
                                (较上年同期)                       +0.4%       +0.3%
             消费者物价调合指数(HICP)(较前月)                      -0.1%       +0.5%
                                     (较上年同期)                  +0.2%       +0.1%
    2305 英国GfK消费者信心指数                           4月         正4         正4 
    
    4月30日(四)
    0600 德国实质零售销售(较前月)                        3月       +0.4%       -0.5%
                     (较上年同期)                                  +3.2%       +3.6%
    0645 法国消费者支出(较前月)                          3月       -0.3%       +0.1%
    0645 法国生产者物价指数(PPI)(较前月)                 3月         --        +0.7%
    0700 瑞士KOF领先指标                                 4月        91.5        90.8
    0755 德国经季节调整失业人数变化(万人)                4月     减少1.3     减少1.5
             未经季节调整失业人数(万人)                            283.9       293.2
             经季节调整失业率                                       6.4%        6.4%
             经季节调整失业人数(万人)                                --        279.8
    0800 意大利失业率                                    3月       12.6%       12.7%
    0900 意大利消费者物价指数(CPI)(较前月)           4月初值       +0.2%       +0.1%
                                  (较上年同期)                     -0.1%       -0.1%
                消费者物价调和指数(HICP)(较前月)                   +0.5%       +2.1%
                                    (较上年同期)                    持平        持平
    0900 欧元区HICP(较上年同期)                      4月初值        持平       -0.1%
    0900 欧元区失业率                                    3月       11.2%       11.3%
    1000 意大利生产者物价指数(PPI)(较前月)               3月         --        +0.5%
                                  (较上年同期)                       --        -2.6%
    
    5月1日(五)
    0830 英国消费者信贷(亿英镑)                          3月       增加8     增加7.4
             抵押贷款发放金额(亿英镑)                        　   增加18   增加17.41
             抵押贷款批准件数(千件)                                 62.4      61.760
             M4货供额(较前月)                                        --        -0.2%
    0830 英国Markit/CIPS制造业采购经理人指数(PMI)        4月        54.6        54.4
    
    5月4日当周
    
    5月4日(一)
    0730 瑞士制造业采购经理人指数(PMI)                   4月         --         47.9
    0745 意大利Markit/ADACI制造业PMI                     4月         --         53.3
    0750 法国Markit制造业PMI                             4月         --         48.4
    0755 德国Markit/BME制造业PMI                         4月         --         51.9
    0800 欧元区Markit制造业PMI                       4月终值         --         51.9
    0830 英国Markit/CIPS制造业PMI                        4月        54.6        54.4
    0830 欧元区Sentix投资者信心指数                      5月         --       正20.0
    
    5月5日(二)
    0645 法国年内迄今预算收支(亿欧元)                    3月         --    赤字234.5
    0830 英国Markit/CIPS建筑业PMI                        4月         --         57.8
    0900 欧元区PPI(较前月)                               3月         --        +0.5%
                  (较上年同期)                                       --        -2.8%
    (完)

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐