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亚洲 | 2015年 4月 28日 星期二 07:55 BJT

《全球汇市》欧元隔夜因希腊憧憬走高后持于高位附近，美元走跌

澳元兑美元 创近五周高位0.7873，之后略微回落至0.7856.

澳洲央行总裁史蒂文斯的讲话没有影响澳元走势。史蒂文斯称，由于距离下次货币政策会议只有一周时间，所以不就货币政策置评。

投资者对澳洲央行是否会在5月5日会议上降息的看法举棋不定。

日本周三逢公共假期休市，而且美国联邦储备理事会(美联储，FED)和日本央行政策评估也将在本周晚些时候出炉，交易员预计今日整体交投淡静。

纽约 当日 今年来 2014年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.0874 1.0886 -0.11 -10.11 1.2097

美元/日圆 119.16 119.03 +0.11 -0.43 119.68

欧元/日圆 129.57 129.58 -0.01 -10.51 144.78

美元/瑞郎 0.9555 0.9547 +0.08 -3.88 0.9941

英镑/美元 1.5219 1.5234 -0.10 -2.27 1.5573

美元/加元 1.2088 1.2085 +0.02 +4.05 1.1618

澳元/美元 0.7864 0.7856 +0.10 -3.72 0.8168

新西兰元/美元 0.7628 0.7641 -0.17 -2.17 0.7797

澳元/日圆 93.710 93.510 +0.21 -4.13 97.750

新西兰元/日圆 90.900 90.950 -0.05 -2.58 93.310

英镑/日圆 181.35 181.33 +0.01 -2.70 186.38

澳元/新西兰元 1.0307 1.0271 +0.35 -1.55 1.0469

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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