《全球汇市》欧元隔夜因希腊憧憬走高后持于高位附近，美元走跌

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
澳元兑美元 创近五周高位0.7873，之后略微回落至0.7856.
澳洲央行总裁史蒂文斯的讲话没有影响澳元走势。史蒂文斯称，由于距离下次货币政策会议只有一周时间，所以不就货币政策置评。
投资者对澳洲央行是否会在5月5日会议上降息的看法举棋不定。
日本周三逢公共假期休市，而且美国联邦储备理事会(美联储，FED)和日本央行政策评估也将在本周晚些时候出炉，交易员预计今日整体交投淡静。
纽约 当日 今年来 2014年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.0874 1.0886 -0.11 -10.11 1.2097
美元/日圆 119.16 119.03 +0.11 -0.43 119.68
欧元/日圆 129.57 129.58 -0.01 -10.51 144.78
美元/瑞郎 0.9555 0.9547 +0.08 -3.88 0.9941
英镑/美元 1.5219 1.5234 -0.10 -2.27 1.5573
美元/加元 1.2088 1.2085 +0.02 +4.05 1.1618
澳元/美元 0.7864 0.7856 +0.10 -3.72 0.8168
新西兰元/美元 0.7628 0.7641 -0.17 -2.17 0.7797
澳元/日圆 93.710 93.510 +0.21 -4.13 97.750
新西兰元/日圆 90.900 90.950 -0.05 -2.58 93.310
英镑/日圆 181.35 181.33 +0.01 -2.70 186.38
澳元/新西兰元 1.0307 1.0271 +0.35 -1.55 1.0469
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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全部现汇报价 (编译 许娜/刘秀红/徐文焰/李爽 审校 戴素萍/王兴亚/孙茉莉/郑茵)
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