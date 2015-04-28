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市场报道 | 2015年 4月 28日 星期二 08:23 BJT

****美国与加拿大经济指标预测--4月28日-5月5日****

以下为美国和加拿大近期预定公布的重要经济数据及活动日程：

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值

4月27日当周

4月28日(二)

1300 美国标普/Case-Shiller经季节调整房价指数(较前月) 2月 +0.8% +0.9%

未经季节调整房价指数(较前月) +0.2% 持平

房价指数(较上年同期) +4.7% +4.6%

1400 美国消费者信心指数 4月 102.5 101.3

1400 美国里奇蒙联储综合制造业指数 4月 -- 负8

4月29日(三) 　 1100 美国抵押贷款市场指数 前周 -- 458.4

再融资指数 -- 1,920.1

1230 美国国内生产总值(GDP)环比年率 第一季 +1.0% +2.2%

最终销售 +1.0% +2.3%

消费者支出 -- +4.4%

GDP隐性平减指数 +0.4% +0.2%

核心个人消费支出(PCE)物价指数 +1.0% +1.1%

个人消费支出(PCE)物价指数 -1.8% -0.4%

1230 加拿大生产者物价指数(PPI)(较前月) 3月 -0.1% +1.8%

(较上年同期) -- -1.6%

1400 美国成屋待完成销售指数(较前月) 3月 +1.0% +3.1%

1800 美国联邦基金利率目标 -- -- 0-0.25%

4月30日(四)

1230 美国实质个人支出(较前月) 3月 -- -0.1%

个人所得(较前月) 3月 +0.2% +0.4%

个人支出(经季调，较前月) +0.5% +0.1%

核心个人消费支出(PCE)物价指数(较前月) +0.2% +0.1%

(较上年同期) -- +1.4%

PCE物价指数(较前月) -- +0.2%

(较上年同期) -- +0.3%

1230 美国一周初请失业金人数(万人) 4月25日当周 29.0 29.5

四周均值(万人) -- 28.450

续请失业金人数(万人) 4月18日当周 230 232.5

1230 美国雇佣成本指数 第一季 +0.6% +0.6%

1230 加拿大国内生产总值(GDP)(较前月) 2月 -0.1% -0.1%

1345 美国芝加哥采购经理人指数(PMI) 4月 50.0 46.3

1700 美国达拉斯联储PCE物价指数截尾均值 3月 -- +2.0%

5月1日(五)

1330 加拿大经季节调整RBC制造业PMI 4月 -- 48.9

1345 美国Markit制造业采购经理人指数(PMI) 4月终值 -- 54.2

1400 美国建筑支出(较前月) 3月 +0.5% -0.1%

1400 美国供应管理协会(ISM)制造业指数 4月 52.0 51.5

投入物价分项指数 -- 39.0

就业分项指数 50.2 50.0

新订单分项指数 -- 51.8

1400 路透/密西根大学美国消费者信心指数 4月终值 96.0 95.9

现况指数 108.3 108.2

预期指数 88.1 88.0

1730 美国汽车销售年率(万辆) 4月 1,690 1,715

5月4日当周

5月4日(一)

1345 美国ISM纽约企业活动指数 4月 -- 677.6

1400 美国工厂订单(较前月) 3月 +1.7% +0.2%

扣除运输的工厂订单(较前月) -- +0.8%

耐久财订单(较前月) 3月修正值 -- +4.0%

扣除运输的耐久财订单(较前月) -- -0.2%

扣除国防的耐久财订单(较前月) -- +2.6%

扣除飞机的非国防耐久财订单(较前月) -- -0.5%

5月5日(二)

1230 加拿大贸易收支(亿加元) 3月 -- 逆差9.8

出口(亿加元) -- 435.2

进口(亿加元) -- 445.1

1230 美国国际贸易收支(亿美元) 3月 逆差400 逆差354

1345 美国Markit综合采购经理人指数(PMI) 4月 -- 57.4

服务业PMI -- 57.8

1400 美国供应管理协会(ISM)非制造业PMI 4月 56.5 56.5

企业活动指数 -- 57.5

就业指数 -- 56.6

新订单指数 -- 57.8

价格指数 -- 52.4

(完)

经济指标预测或公布日程

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美国 日本

欧洲 韩国

中国 香港

澳洲 台湾 (整理 王颖；审校 郑茵)

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