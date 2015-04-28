《独家新闻》德意志银行激进的业务调整计划因欧洲央行压力测试遇阻

知悉压力测试过程的消息人士称，这个代号为模式5、没有了零售业务大量存款的提案失败了，因为测试显示，按照这个方案走，融资将耗尽，资本成本会上升。

结果就是模式5不再有可行性。这个模式也已遭到工会组织和政治人士的反对，工会反对是因为他们担心出现大幅裁员，政客反对则是因为他们从本能上不乐见德国的旗舰银行抛弃自己的零售客户。

欧洲央行拒绝就此置评。

这让德银别无选择，周一只能向投资者拿出那个不那么激进、代号为模式2的计划，该计划事先在上周五获得了公司监事会的批准。德国邮政银行将通过公开上市被出售，德银将减少约1,500亿欧元的投行资产。

银行内部人士称，这个决定作出之后，他们认为模式5或许更能为投资者所接受，这些投资者希望德银放弃高成本、包罗从房屋贷款到复杂衍生品各种业务的全球模式，而瑞银 等竞争对手的经营模式则要专注许多。

但模式5的固有风险，就像欧洲央行测试结果揭示的那样，显示它没有强韧到足以挺过一场严重的市场下行，消息人士称。

德银联席执行长Anshu Jain宣布新计划时说，监管对我们计划的制定影响很大。“当我们思考我们的未来时，很多的谨慎态度来自于我们对未来监管状况的看法，”Jain对记者说道。

在模式2以官方标题“战略2020”公布后，德银股价周一挫跌近6%。