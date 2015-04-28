《中国报摘》--中国证券报4月28日

--保监会印发新的《保险公司资本保证金管理办法》，加强对保险公司资本保证金的监管。按保险法规定，保险公司应当按照其注册资本的20%提取保证金，存入国务院保险监督管理机构指定的银行，除公司清算时用于清偿债务外，不得动用。办法取消了资本保证金所有行政审批事项，将事前审批全部改为事后备案。

--在联想集团 2015财年誓师大会上，总裁兼首席执行官杨元庆透露多个联想集团2015财年的经营目标：PC业务将冲击7,000万台的销量，达到23%的全球市场份额；移动事业部将挑战1.2亿智能手机和平板电脑的销售目标，并实现盈利。(完) 注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 台湾报摘 (整理 边竞; 审校 张喜良)