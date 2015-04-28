《中国报摘》--中国证券报4月28日

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
* 头版头条:
--上证综指 周一再迎百点上涨，一举攻上4,500点，大盘强势一览无余，其中上证50权重股表现强势，其他品种出现资金离场。
* 其他:
--中国证券业协会近日对证券公司2015年一季度经营数据进行了统计。证券公司未经审计财务报表显示，124家证券公司一季度实现营业收入1,143.02亿元人民币，当季累计实现净利润509.25亿元，117家公司实现盈利。
--保监会印发新的《保险公司资本保证金管理办法》，加强对保险公司资本保证金的监管。按保险法规定，保险公司应当按照其注册资本的20%提取保证金，存入国务院保险监督管理机构指定的银行，除公司清算时用于清偿债务外，不得动用。办法取消了资本保证金所有行政审批事项，将事前审批全部改为事后备案。
--国家发改委发布通知指出，要切实加大养老服务体系投入力度，积极支持社会资本进入，探索建立多元化投融资模式。
--中国民生投资股份有限公司与卢森堡国际通航集团签署战略合作协议。双方宣布，中民投与卢森堡国际通航未来将合作进行全球公务机产业链收购。
--在联想集团 2015财年誓师大会上，总裁兼首席执行官杨元庆透露多个联想集团2015财年的经营目标：PC业务将冲击7,000万台的销量，达到23%的全球市场份额；移动事业部将挑战1.2亿智能手机和平板电脑的销售目标，并实现盈利。(完) 注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 台湾报摘 (整理 边竞; 审校 张喜良)
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。