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亚洲 | 2015年 4月 28日 星期二 08:11 BJT

《中国已公布新股发行上市日程表》--4月28日

　新股发行 ------------------------------------------------------------------------------------- 网上申购日 证交所 公司名称 申购代码 发行量(万股) 发行价(元) 市盈率(倍) 主承销商 解冻日

5/5 深 永兴特钢 002756 不超过5,000 -- -- 平安证券 5/8

5/5 深 中光防雷 300414 不超过2,107 -- -- 国信证券 5/8

5/5 深 创业软件 300451 不超过1,700 -- --　　　 国元证券 5/8

5/5 深 山河药辅 300452 不超过1,160 -- -- 国元证券 5/8

5/5 深 赢合科技 300457 1,950 -- -- 平安证券 5/8

5/5 深 浙江金科 300459 2,650 -- -- 平安证券 5/8

5/5 深　 惠伦晶体　 300460 4,208 -- -- 招商证券 5/8

5/5 沪 广信股份 732599 不超过4,706 -- -- 华林证券 5/8

5/5 沪 莱克电气 732355 不超过4,100 -- -- 华林证券 5/8

5/6 深 东方新星 002755 2,534 -- -- 华泰联合 5/11

5/6 深 先导股份 300450 1,700 -- --　　　 兴业证券 5/11

5/6 深 三鑫医疗 300453 不超过1,986 -- -- 华泰联合 5/11

5/6 深 康拓红外 300455 3,500 -- -- 中投证券 5/11

5/6 深 耐威科技 300456 不超过2,100 -- -- 国信证券 5/11

5/6 深 全志科技 300458 4,000 -- -- 平安证券 5/11

5/6 沪 新 通 联 -- 2,000 -- -- 中德证券 5/11

5/6 沪 海利生物 732718 7,000 -- -- 海通证券 5/11

5/6 沪 雪峰科技 732227 不超过8,235 -- -- 东方花旗 5/11

5/6 沪 红 蜻 蜓 732116 不超过5,880 -- -- 国泰君安 5/11

5/7 深 永东股份 002753 2,470 -- -- 中德证券 5/12

5/7 沪 普 莱 柯 -- 不超过4,000 -- -- 平安证券 5/12

5/7 沪 醋化股份 -- 不超过2,556 -- -- 平安证券 5/12

5/7 沪 艾华集团 -- 5,000 -- -- 平安证券 5/12

5/7 沪 金海环境 732311 5,250 -- -- 西南证券 5/12

*5/11 深 田中精机 300461 1,668 -- -- 中德证券 5/14

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暂缓发行 深 奥赛康 300361 5,546.6 72.99 67 中金公司 --

暂缓发行 深 慈铭体检 002710 不超过3,700 -- -- 海通证券 --

暂缓发行 深 宏良股份 002720 3,710 16.18 15.25 华龙证券 --

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新股上市:

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上市日 证交所 公司名称 股票代码 上市量 发行价(元/股) 市盈率(倍) 主承销商

4/28 沪 江苏有线 59,700 5.47 22.98 华泰联合

　　注: 1.本表包括新股发行及上市。 　　 2.*代表有更新。(完) (整理 林琦; 审校 张喜良)

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