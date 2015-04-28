《中国报摘》--其他报纸重要消息4月28日

--关于上海自贸区在金融创新方面下一步的打算，上海市金融办副主任吴俊表示，目前“一行三会”包括外管局和上海市政府已经形成了下一步深化金融创新的方案，正在走报批程序。总体考虑，还是围绕推动人民币资本项目可兑换先行先试、继续推动人民币跨境使用、继续扩大金融服务业的开放等方面。

--海通证券副总裁兼首席经济学家李迅雷称，外汇占款减少导致基础货币量的不足，是央行为保证广义货币和贷款的稳定增长而降准最主要理由。可由M2增速的起落推断出降准所需的幅度，据此估计二季度还会有一次降准和降息。(完)