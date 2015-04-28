《中国报摘》--其他报纸重要消息4月28日

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
**上海证券报**
--关于上海自贸区在金融创新方面下一步的打算，上海市金融办副主任吴俊表示，目前“一行三会”包括外管局和上海市政府已经形成了下一步深化金融创新的方案，正在走报批程序。总体考虑，还是围绕推动人民币资本项目可兑换先行先试、继续推动人民币跨境使用、继续扩大金融服务业的开放等方面。
--格力地产 公告称，拟定增募集至多60亿元人民币，募资全部用于海洋经济产业、口岸经济产业和现代服务业等三大“非房”板块，涉及海岛开发、渔港、生态农业、休闲旅游、金融、互联网等业务。
--海通证券副总裁兼首席经济学家李迅雷称，外汇占款减少导致基础货币量的不足，是央行为保证广义货币和贷款的稳定增长而降准最主要理由。可由M2增速的起落推断出降准所需的幅度，据此估计二季度还会有一次降准和降息。(完)
注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。