《香港在美国上市的主要ADR股价表现》--4月28日

路透香港4月28日 - 以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周一收市价的比较.(1 美元=7.7498港元 ) 美国股市周一收跌，道琼工业指数 跌42.17点，或0.23%，至18,037.97点，生物科技股领跌 ，因包括Amgen 在内的数家公司的相关消息令人失望。 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价 (美元) (%) (港元) (%) ------------------------------------------------------------------------------------- 中海油 174.880 4.00 35521 13.553 0.99 中国铝业 17.090 1.85 86163 5.298 -1.53 中国移动 74.930 -0.09 426640 116.139 0.03 中国人寿 73.900 0.75 61698 38.181 -0.05 中石油 134.300 3.27 59332 10.408 -2.18 中石化 94.980 3.54 77706 7.361 -3.53 汇丰控股 49.480 3.71 4058732 76.692 0.32 中电信 77.930 0.52 10275 6.039 0.32 中国联通 19.590 0.93 129290 15.182 -0.25 兖州煤业 10.680 4.09 43820 8.277 -0.88 华能国际 58.830 -0.10 12704 11.398 0.33 南方航空 51.730 1.99 23729 8.018 -0.03 东方航空 39.190 -3.80 37665 6.074 1.24 中芯国际 5.490 1.67 24877 0.851 0.11 （完） (整理 梁慧仪)