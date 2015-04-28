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亚洲 | 2015年 4月 28日 星期二 08:21 BJT

《香港在美国上市的主要ADR股价表现》--4月28日

路透香港4月28日 - 以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周一收市价的比较.(1
美元=7.7498港元 )
    
    美国股市周一收跌，道琼工业指数 跌42.17点，或0.23%，至18,037.97点，生物科技股领跌
，因包括Amgen 在内的数家公司的相关消息令人失望。 
    
 公司名称            ADR代码   收盘价  涨跌幅     成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价
                               (美元)    (%)                   (港元)          (%)    
 -------------------------------------------------------------------------------------
 中海油                       174.880    4.00      35521            13.553       0.99
 中国铝业                      17.090    1.85      86163             5.298      -1.53
 中国移动                      74.930   -0.09     426640           116.139       0.03
 中国人寿                      73.900    0.75      61698            38.181      -0.05
 中石油                       134.300    3.27      59332            10.408      -2.18
 中石化                        94.980    3.54      77706             7.361      -3.53
 汇丰控股                       49.480    3.71    4058732            76.692       0.32
 中电信                        77.930    0.52      10275             6.039       0.32
 中国联通                      19.590    0.93     129290            15.182      -0.25
 兖州煤业                      10.680    4.09      43820             8.277      -0.88
 华能国际                      58.830   -0.10      12704            11.398       0.33
 南方航空                      51.730    1.99      23729             8.018      -0.03
 东方航空                      39.190   -3.80      37665             6.074       1.24
 中芯国际                       5.490    1.67      24877             0.851       0.11
 （完）

 (整理　梁慧仪)

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