《台湾报摘》--工商时报、经济日报4月28日

*工商时报：

--鸿海 加速4G网路建设速度，旗下国碁电子及亚太电信近期已对四家电信设备商发出邀标书，准备采购2,000台4G基地台及相关设备，金额估计约20亿台币。

--核能发电的一厂、二厂各一个机组大修，核三厂二号机辅助变压器昨日凌晨又故障起火，台电预估需两周才能修复。经济部日前才示警，今年5月下旬台湾的用电备转容量率将降至3.3%，若原能会无法及时同意让两座核电厂机组重新启动，限电机率升高。

*经济日报：

--企业海外投资收益停滞境外，财政部粗估约达2兆(万亿)台币。财政部长张盛和表示，引导海外资金回台，除查税之外也需利诱，为鼓励境外资金回台实质投资，必要时可考虑将自由经济示范区免税条款，扩大在全台实施。

--台湾人寿 明日将举行董事会，讨论与中信金 换股交易案。中信金设定上限不超过300亿台币，等于最多以每股30.98台币迎娶台寿，但因台寿大股东台银要求换股比率至少须1.45以上，等于每股喊价到35.5台币，双方陷入价格拉锯。

--房市交易冷飕飕，象征房市需求与供给面的房贷与建筑贷款余额，3月底年增率双双下滑，并创下波段新低，显示市场观望气氛相当浓厚。(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。