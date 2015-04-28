《独家新闻》时代华纳有线有意与Charter展开合并磋商--消息人士

路透4月27日 - 据知情人士称，继Comcast Corp 未能以450亿美元收购时代华纳有线 后，时代华纳有线有意与Charter Communications 展开合并磋商。

此次两家公司的友好协商将与2013年到2014年初的不欢而散形成鲜明对比。上次交手以时代华纳有线拒绝Charter主动竞购、转向白衣骑士Comcast收场。

上述知情人士称，尽管Charter尚未发出正式要约，但时代华纳有线认为，Charter可能愿意给出比两年前试图竞购时更具吸引力的报价。

知情人士称，时代华纳有线还认为，鉴于去年分道扬镳以来Charter股票的表现情况，Charter的股票价值也好于去年。他们还透露，除Charter外，时代华纳有线对与其他公司达成协议同样持开放态度。

由于涉及到保密性，这些知情人士不愿具名。时代华纳有线拒绝置评，Charter代表未立即回应置评请求。(完) (编译 刘秀红；审校 王丽鑫)