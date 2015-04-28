《独家新闻》时代华纳有线有意与Charter展开合并磋商--消息人士

美国FED：旧金山联储总裁威廉姆斯称需在经济超出目标前升息
路透旧金山1月20日 - 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯周五重申，认为美联储需在经济超出FED就业及通胀目标之前就减少货币刺激措施，美联储必须“用力踩下煞车”。
路透4月27日 - 据知情人士称，继Comcast Corp 未能以450亿美元收购时代华纳有线 后，时代华纳有线有意与Charter Communications 展开合并磋商。
此次两家公司的友好协商将与2013年到2014年初的不欢而散形成鲜明对比。上次交手以时代华纳有线拒绝Charter主动竞购、转向白衣骑士Comcast收场。
上述知情人士称，尽管Charter尚未发出正式要约，但时代华纳有线认为，Charter可能愿意给出比两年前试图竞购时更具吸引力的报价。
知情人士称，时代华纳有线还认为，鉴于去年分道扬镳以来Charter股票的表现情况，Charter的股票价值也好于去年。他们还透露，除Charter外，时代华纳有线对与其他公司达成协议同样持开放态度。
由于涉及到保密性，这些知情人士不愿具名。时代华纳有线拒绝置评，Charter代表未立即回应置评请求。(完) (编译 刘秀红；审校 王丽鑫)
路透旧金山1月20日 - 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯周五重申，认为美联储需在经济超出FED就业及通胀目标之前就减少货币刺激措施，美联储必须“用力踩下煞车”。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透北京1月22日 - 据新华网报导，中国互联网投资基金周日正式成立。该基金经国务院批准设立，由国家网信办和财政部共同发起，以通过市场化方式支持互联网创新发展；基金规划总规模1,000亿元人民币。