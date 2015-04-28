中国保险：保监会全面取消险企资本保证金事前审批，并调整提存金额要求

路透上海4月28日 - 中国保监会网站最新发布加强保险公司资本保证金的监管管理办法，取消保险公司资本保证金事前审批，全部改为事后备案，同时还规定保险公司应当按照其注册资本的20%提取保证金，除公司清算时用于清偿债务外，不得动用。

办法同时还指出，调整部分资本保证金提存金额的要求，如增加注册资本或因汇率波动造成资本保证金总额低于法定要求的，可按实际增资金额或汇率变动差额的20%提存，有效降低保险公司资金流压力。

在保障资金安全的前提下，保监会还扩大了存款银行的选择范围。保监会要求，保险公司应当选择两家（含）以上商业银行作为资本保证金的存放银行，存放银行应符合国有商业银行、股份制商业银行、邮政储蓄银行或城市商业银行，且上年末净资产不少于200亿元人民币、上年末资本充足率和不良资产率符合银行业监管部门有关规定。

根据资本保证金除清算时用于清偿债务外不得动用的特点，办法规定在存放期限内不得变更资本保证金存款的性质，防止部分保险公司为盲目追求利益或将资本保证金存款作为发展业务关系的手段，频繁变更存放银行，对资金的安全存放带来一定隐患，也不利于对保险公司资本保证金的监管。